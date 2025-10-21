طعنة بـ"200 جنيه".. تفاصيل جريمة هزت الوراق

أمسية غير عادية شهدتها منطقة الوراق شمال الجيزة، الحي الشعبي المزدحم بأصوات الباعة وروائح الخضروات والفاكهة تحول في لحظة إلى ساحة صراخ وفوضى، بعدما سقط فكهاني شاب أرضًا غارقًا في دمائه، إثر طعنة اخترقت صدره أنهت حياته.

بلاغ ورد إلى قسم شرطة الوراق بوقوع مشاجرة بين فكهاني وسباك، أسفرت عن مقتل الأول بطعنة في الصدر.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال بينت أن الضحية اقترض 200 جنيه من المتهم ولدى مطالبته بسدادها رف الفكهاني بزعم ضيقة الحال لتتعالى الأصوات ويتجمع المارة في محاولة للتهدئة.

لكن الغضب غلب العقل. المتهم، في لحظة انفعال، استل مطواة من طيات ملابسه، وسدد بها طعنة مباشرة في صدر الفكهاني، فسقط الأخير أرضًا وسط ذهول الجميع، بينما فر الجاني هاربًا تاركًا ضحيته تصارع الموت.

لم تمر سوى دقائق حتى وصلت سيارة الإسعاف، لكن كان الأوان قد فات فقد تأكدت وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته الخطيرة.

رجال المباحث كثفوا جهودهم للقبض على القاتل، وبإجراء التحريات وتتبع خط سيره، تم تحديد مكان اختبائه في منطقة قريبة، حيث ألقي القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بما ارتكبه، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتله، لكن المشادة خرجت عن السيطرة، ولم يشعر بنفسه إلا والسلاح في يده يغرس في صدر المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي وجهت له تهمة القتل العمد باستخدام سلاح أبيض.

200 جنيه فقط كانت كفيلة بأن تُبدد حياة رجل، وتحول مساء الوراق الهادئ إلى يوم أسود لا يُنسى.