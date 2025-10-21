إعلان

النيران تهاجم قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني

كتب : محمد شعبان

06:57 م 21/10/2025

مستشفي قصر العيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق مفاجئ داخل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني، مساء الثلاثاء، مما أثار حالة من الهلع بين العاملين والمرضى.

في تمام السادسة والنصف مساءً، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني.

دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل الممرات إلى مشهد فوضوي، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء.

قائد اطقم الإطفاء وجه بسرعة محاصرة النيران لمنع امتدادها إلى باقي الأقسام الحيوية داخل المستشفى.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تُسجل وفيات أو إصابات خطيرة بين المرضى أو الأطقم الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مستشفى قصر العيني مستشفى قصر العيني الحماية المدنية طوارئ قصر العيني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص