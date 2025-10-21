النيران تهاجم قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني

اندلع حريق مفاجئ داخل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني، مساء الثلاثاء، مما أثار حالة من الهلع بين العاملين والمرضى.

في تمام السادسة والنصف مساءً، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني.

دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل الممرات إلى مشهد فوضوي، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء.

قائد اطقم الإطفاء وجه بسرعة محاصرة النيران لمنع امتدادها إلى باقي الأقسام الحيوية داخل المستشفى.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تُسجل وفيات أو إصابات خطيرة بين المرضى أو الأطقم الطبية.