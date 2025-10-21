تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 11 سيدة – من بينهن 5 مسجل ضدهن معلومات جنائية – لاتهامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين راغبي المتعة.

وكشفت التحريات أن المتهمات استغللن التطبيق كوسيلة لاستقطاب المتعاملين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون والقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهن بنطاق محافظة الدقهلية. وبمواجهتهن، أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.