"حدث بياناتك".. سقوط عصابة انتحال صفة موظفي بنك في قبضة الداخلية

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى.

التحريات أكدت أن المتهمين، المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة، تواصلوا مع الضحايا هاتفيًا مدعين أنهم موظفو البنك ويطلبون تحديث البيانات، ليتمكنوا من الحصول على المعلومات السرية للبطاقات والقيام بعمليات سحب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 هواتف محمولة تضم محتوى رقمي يؤكد تورطهم في 8 وقائع نصب. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وحذرت الأجهزة الأمنية المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية عبر الهاتف، مؤكدة أن البنوك لا تطلب تلك المعلومات بهذه الصورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق المختصة.