ضبط 4 سيدات يروّجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية
كتب : علاء عمران
المتهمين
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للجرائم التي تستهدف القيم والآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الإلكترونية في الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.
وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق في استقطاب راغبي المتعة غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن وضبطهن بدائرة محافظة الإسكندرية.
وبمواجهتهن، اعترفن بقيامهن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اقرأ أيضا:
من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟
فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند
المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه