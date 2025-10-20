إعلان

ضبط 4 سيدات يروّجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:43 م 20/10/2025

المتهمين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للجرائم التي تستهدف القيم والآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الإلكترونية في الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.


وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق في استقطاب راغبي المتعة غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن وضبطهن بدائرة محافظة الإسكندرية.
وبمواجهتهن، اعترفن بقيامهن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية الإسكندرية التطبيقات الإلكترونية مبالغ مالية

