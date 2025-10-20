ضبط 4 سيدات يروّجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية



تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للجرائم التي تستهدف القيم والآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الإلكترونية في الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.



وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق في استقطاب راغبي المتعة غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن وضبطهن بدائرة محافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهن، اعترفن بقيامهن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.