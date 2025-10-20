كتب- علاء عمران:

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمن جهود وزارة الداخلية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها التفتيشية بمختلف المحافظات خلال الساعات الماضية.

وأسفرت الجهود عن تحرير 114 مخالفة ضد محلات عامة لم تلتزم بتنفيذ قرار الغلق خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة، مشددة على مواصلة الحملات لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الحكومية حفاظًا على الصالح العام.

