اتهامات بالتحريض وقيادة جماعة إرهابية.. محاكمة خلية مدينة نصر اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 26 أبريل 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه قيادة في جماعة الإخوان.

وأسندت جهات الاتهام إلى باقي المتهمين - من الثاني وحتى الأخير - ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجهت للمتهمين الثانية والثالثة والسابع تهم التحريض على المشاركة في تجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.