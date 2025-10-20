وكالات

لقي 2 مصرعهما بينما أصيب 10 آخرين في انفجار غاز يحتمل أنه في منزل بمدينة أوليندا شرقي البرازيل.

وضرب الانفجار مبنى مكونا من 8 شقق سكنية بحي أورو بريتو في أوليندا، وكان فيها 12 ساكنا وقت الحادث، إذ لقي رجل وامرأة مسنة حتفهما في موقع الحادث، وأصيب 10 أشخاص.

وكان أول الضحايا "كلاوديو دوس أنجوس دا سيلفا"، 40 عاما، الذي توفي بعد الانفجار بوقت قصير، أما الضحية الثانية فكانت "لوزينيتي دوس سانتوس ليما"، 69 عاما، التي كانت على كرسي متحرك، واختفت تحت الأنقاض، وعثرت على جثتها خدمة الإطفاء بمساعدة الكلاب البوليسية".

وأفادت إدارة الدفاع المدني، أن الجيران أبلغوا عن رائحة غاز قوية بعد سماعهم الصوت بقليل، كما ذكرت خدمة الطوارئ أنها تلقت اتصالا وأرسلت 14 مركبة إلى مكان الحادث.

ولم ترد أي معلومات عن الحالة الصحية لجميع المصابين، فيما أكد الدفاع المدني في أوليندا، أنه سيتم إخلاء منزل مجاور بسبب تصدع جداره، كما تضررت منازل مجاورة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.