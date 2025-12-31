نظر محاكمة 18 متهمًا في قضية خلية مدينة نصر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهمًا في القضية رقم 15978 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، تولّى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين الأول والثاني، ومن الثامن وحتى الأخير، تهم تمويل الإرهاب، فيما وُجهت لبعض المتهمين تهمة الاشتراك في تمويل جماعة إرهابية.

