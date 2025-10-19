إعلان

مفوضي الدولة تصدر توصياتها في 3 طعون بشأن مرشحي مجلس النواب

كتب : محمود الشوربجي

07:44 م 19/10/2025

محكمة القضاء الإداري

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب، لجلسة 21 أكتوبر الجاري للحكم.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول 3 طعون شكلًا وموضوعًا مقدمة من عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، ليعاد إدراج أسمائهم ضمن الكشوف النهائية للمرشحين بعد استبعادهم في وقت سابق من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت توصية المفوضين بعد فحص لمستندات الطعون، والتأكد من سلامة المراكز القانونية للمرشحين واستيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون، ما يجعل قرارات استبعادهم غير قائمة على سند قانوني سليم.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة هذه التوصيات خلال جلسة 21 أكتوبر الجاري للفصل فيها وإصدار أحكامها النهائية، وسط ترقب من المرشحين ومتابعة من ممثلي القوائم الانتخابية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مجلس النواب هيئة مفوضي الدولة المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

