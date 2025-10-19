مفوضي الدولة تصدر توصياتها في 3 طعون بشأن مرشحي مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب، لجلسة 21 أكتوبر الجاري للحكم.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول 3 طعون شكلًا وموضوعًا مقدمة من عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، ليعاد إدراج أسمائهم ضمن الكشوف النهائية للمرشحين بعد استبعادهم في وقت سابق من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت توصية المفوضين بعد فحص لمستندات الطعون، والتأكد من سلامة المراكز القانونية للمرشحين واستيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون، ما يجعل قرارات استبعادهم غير قائمة على سند قانوني سليم.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة هذه التوصيات خلال جلسة 21 أكتوبر الجاري للفصل فيها وإصدار أحكامها النهائية، وسط ترقب من المرشحين ومتابعة من ممثلي القوائم الانتخابية.

