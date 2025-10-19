صرخة من الدور الـ11.. نهاية مأساوية لطفلة سودانية في الهرم

في لحظة صمت فيها كل شيء، كسر صوت ارتطام قوي هدوء حي الهرم غرب الجيزة. مأساة مفاجئة وقعت عند العقار رقم 3 شارع حسام جمعة من شارع سليم آخر فيصل حين سقطت طفلة من الطابق الحادي عشر، لتخيم حالة من الذهول على سكان العمارة والمنطقة بأكملها.

البلاغ الذي ورد إلى قسم شرطة الهرم كان قصيرًا لكنه موجع: "سقوط طفلة من الطابق الحادي عشر."

وبمجرد وصول الشرطة، تأكدت المأساة: الطفلة سودانية الجنسية، لا يتجاوز عمرها بضع سنوات، سقطت من شرفة شقتها في الدور الحادي عشر، لتلقى مصرعها في الحال قبل وصول الإسعاف.

المشهد كان قاسيًا. صمت تام يعم المكان، سوى أصوات البكاء والنحيب من أحد الطوابق العليا، حيث كانت أسرتها تصرخ في حالة انهيار تام.

الجيران وقفوا مذهولين، بعضهم يردد الدعاء، وآخرون يحاولون تهدئة والدة الطفلة التي لم تصدق أن لحظة واحدة من الغفلة كلفتها كل شيء.

قوات الأمن فرضت طوقًا حول المكان، وبدأت النيابة في المعاينة الميدانية ورفع الأدلة الأولية، فيما أمرت بنقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

التحريات الأولية تشير إلى أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية، وأن الطفلة كانت داخل الشقة مع ذويها، وخرجت إلى الشرفة للحظات قبل سقوطها.