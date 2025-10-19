لو السائق رفع الأجرة.. تعرف على عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، حذر قانون المرور سائقي المركبات من التلاعب بأسعار تعريفة الركوب، مؤكدا أن المخالفين سيواجهون عقوبات رادعة تصل إلى سحب الرخصة والغرامة المالية.

ينشر مصراوي في هذا التقرير العقوبات التي فرضها قانون المرور على سائقي المركبات الذين يتلاعبون بأسعار تعريفة الركوب عقب زيادة أسعار الوقود، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الماضية.

وينص القانون على توقيع غرامات مالية رادعة على المخالفين، تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه في حالة طلب السائق أجرة أعلى من المقرر، كما تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه في حالة امتناع السائق عن نقل الركاب. وفي العاصمة يسحب خط السير ورخصة السائق المخالف ويتم توقيع مخالفة مالية، وفي حالة تكرار المخالفة لن يعاد تسليم الرخصة له نهائيا.

كما حدد قانون المرور مجموعة من الأفعال التي تعاقب عليها الغرامة المالية، من بينها: الامتناع عن نقل الركاب أو عدم تشغيل العداد، نقل عدد ركاب يزيد على الحد المسموح، تجاوز السرعة المقررة، الاعتداء على رجال المرور، وارتكاب أفعال مخلة بالآداب على الطريق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المواطنين من استغلال أي زيادات في أسعار الوقود، وضمان الالتزام بالتعريفات القانونية للمواصلات العامة.

كانت الحكومة أعلنت بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار اعتبارا من الساعة السادسة صباح الجمعة الماضية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:

بنزين 95: 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيها

بنزين 92: 19.25 جنيها للتر بدلا من 17.25 جنيها

بنزين 80: 17.75 جنيها للتر بدلا من 15.75 جنيها

السولار: 17.5 جنيها للتر بدلا من 15.5 جنيها

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 7 جنيهات

