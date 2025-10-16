إعلان

أول بيان من الداخلية بشأن فيديو سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية

كتب : أحمد عادل

06:47 م 16/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس
  • عرض 7 صورة
    مسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشادة بين مسن ومساعد سائق أتوبيس، تسببت في سقوط الرجل أرضًا بمحافظة الدقهلية.

و بالفحص لم يرد أي بلاغ رسمي حول الواقعة، وتم تحديد هوية المسن الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا ومقيم بالدقهلية، وأكد في أقواله أنه أثناء محاولته استقلال الأتوبيس منعه مساعد السائق من الصعود، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، إلى جانب قائده ومساعده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكد البيان أنه تم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق ومساعده.

اقرأ أيضًا:

"المحصل منعه من الصعود".. فحص فيديو لمسن يحمل أوراقًا طبية يسقط من أتوبيس يثير الجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسن يحمل أوراق طبية يسقط من أتوبيس سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية مشادة بين مسن ومساعد سائق أتوبيس محصل يمنع مسن من الصعود للأتوبيس مساعد سائق يمنع مسن من الصعود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)