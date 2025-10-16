أول بيان من الداخلية بشأن فيديو سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية

13 نوفمبر .. الجنايات تفصل في قضية قتل "طفل بمها" على الإعدام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشادة بين مسن ومساعد سائق أتوبيس، تسببت في سقوط الرجل أرضًا بمحافظة الدقهلية.

و بالفحص لم يرد أي بلاغ رسمي حول الواقعة، وتم تحديد هوية المسن الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا ومقيم بالدقهلية، وأكد في أقواله أنه أثناء محاولته استقلال الأتوبيس منعه مساعد السائق من الصعود، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، إلى جانب قائده ومساعده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكد البيان أنه تم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق ومساعده.

