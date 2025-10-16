13 نوفمبر .. الجنايات تفصل في قضية قتل "طفل بمها" على الإعدام

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليبوبية، جريمة مأساوية حين أقدم عاطل على التحرش لفظيًا بفتاة، انتهت بمقتله بطلق ناري في الرقبة على يد أحد أقاربها.

بدأت الواقعة حين أخبرت فتاة أقاربها بتعرضها للتحرش اللفظي على يد عاطل بالمنطقة، وعلى إثر ذلك توجه أحد أقاربها ووالده إلى القتيل معاتبين إياه على فعلته.

نشبت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، قام خلالها أحد أقارب الفتاة بإطلاق عيار ناري صوب العاطل أسفر عن إصابته بالرقبة التي أودت بحياته.

ووثق مقطع الفيديو الذي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لحظة قام المجني عليه بالاعتداء على أحد أقارب الفتاة بـ "عصا"، فقام والد المعتدى عليه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب الضحية.

وظهر في مقطع الفيديو سقوط العاطل فور إصابته بالطلق الناري، ثم إطلاق أحد أقارب الفتاة لعيار آخر في الهواء لترهيب الأهالي ثم انصرفا من مكان الواقعة.

وخلال مقطع الفيديو قام أحد الأشخاص بخلع ملابسه محاولًا وقف نزيف القتيل وإنقاذ حياته، وتم نقله للمستشفى لكنه لقى مصرعه بداخلها متأثرًا بإصابته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين تاجر فاكهة والده مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .