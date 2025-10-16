الداخلية تكشف لغز اختفاء سيارة نقل ثقيل في دمياط

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين من سرقة سيارته النقل الثقيل بمحافظة دمياط.

وبفحص الواقعة، تبين أنه في بداية الشهر الجاري تقدم سائق ببلاغ إلى مركز شرطة دمياط يفيد بسرقة سيارته، واتهم زوج شقيقته، وهو سائق أيضًا ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بارتكاب الواقعة.

وأسفرت التحريات عن العثور على السيارة بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وكانت متروكة على أحد الطرق بمحافظة الفيوم، دون بعض أجزائها.

وتم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية مع المُبلِّغ، حيث استغل غيابه وقام بسرقة السيارة وتفكيك أجزاء منها والتخلص منها في المكان الذي عُثر عليه فيه.

كما أرشد المتهم عن الأجزاء التي استولى عليها من السيارة، وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

