تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة بين رجل مسن ومحصل داخل "ميني باص" أتوبيس أجرة، وسط حالة من الغضب بين المتابعين لما تعرض له المسن من معاملة غير لائقة.

ووثق مقطع الفيديو نشوب نقاش بين المحصل والمسن حول صعوده إلى الأتوبيس، قبل أن يفقد المسن توازنه ويسقط على وجهه أرضًا أثناء تحرك الأتوبيس، وسط صراخ المتواجدين في المكان.

وأظهر الفيديو أن الرجل كان يحمل أوراقًا طبية وأشعة تخص حالته الصحية أثناء الواقعة.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد هوية أطرافها، وبيان ما إذا كانت تنطوي على شبهة جنائية أو مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.