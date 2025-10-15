إعلان

حجز محاكمة البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحكم

كتب : أحمد عادل

02:42 م 15/10/2025
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، للنطق بالحكم بجلسة 29 أكتوبر الجاري.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على موقع "تيك توك"، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء عبر بث مباشر، تضمن عبارات وألفاظًا مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بتفاصيل التحقيقات.

سوزي الأردنية

فيديو قد يعجبك:



