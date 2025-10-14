كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في إحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إذ أقبل صياد في العقد الثالث من العمر على قتل زوجته، بسبب خلافات بينهما لشكه في سلوكها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بداية عام 2022.

قبل عدة سنوات تقدم المتهم "أحمد. م"، لخطبة زوجته، وبعد فترة انتقلا إلى منزلهما، وبدأت حياتهما سعيدة دون أية خلافات جوهرية تُعكر مستقبل حياتهما، لكن مع مرور الوقت بدأت الخلافات تدب بين الزوجين، بعدما شك الزوج في سلوك زوجته، لكنه حاول مقاومة ظنونه تجاه الفتاة التي سعى طوال حياته للارتباط بها.

ظلت وساوس الشيطان تراوض "الصياد" إلى أن قرر الانتقام من الزوجة بعدما تيقن من خيانتها له، وارتباطها عاطفيًا بشخص آخر، وفي يوم 18 يناير 2022 قرر الزوج إنهاء مسلسل شكه بزوجته من خلال الإقدام على قتلها بطريقة ظن أنه سيهرب من خلالها من الوقوع في قبضة العدالة.

مساء يوم الواقعة دعا المتهم زوجته إلى فراشها وما أن انفرد بها على الفراش أثناء العلاقة الحميمة حتى جثم عليها، وشل مقاومتها، وأطبق بكلتا يديه على عنقها ضاغطًا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة "كانت بتخوني وخلصت عليها على السرير".

بعدما انتهى الزوج من فعلته، حاول إبعاد الشبهة الجنائية عنه، والادعاء بأن الزوجة قد توفيت وفاة طبيعية، حيث أبلغ المتهم الطبيب -الذي أجرى الكشف الطبي على الضحية- باكتشافه وفاتها فجأة، لكن الطبيب اكتشف وجود آثار أصابع حول رقبة الضحية، فقام بإبلاغ قوات الأمن على الفور.

بدورها قامت الأجهزة المعنية بالتحري عن الواقعة، حتى قررت نيابة مطوبس ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الزوجة، لبيان سبب الوفاة، وحبس الزوج المتهم على ذمة التحقيق لحين معرفة أسباب الوفاة.

كما تم التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجته خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرضه المتهم على النيابة العامة، لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة، وأسباب قيامه بفعلته التي أنهت حياة الزوجة في الحال.

ومساء 6 أبريل 2022، أحال المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهم إلى محكمة جنايات فوه؛ لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات بقتل زوجته.

