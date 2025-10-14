"ابنها عاكس زميلته ففصلوه".. تفاصيل اقتحام سيدة لـ مدرسة في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق في واقعة اقتحام سيدة إحدى المدارس والاعتداء على عدد من العاملين بها، عقب صدور قرار بفصل نجلها الطالب على خلفية تطاوله على زميلته داخل الفصل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهمة، بعد بلاغ من إدارة المدرسة يفيد بحدوث تعدٍّ داخل مقر المدرسة الواقعة بدائرة قسم أول أكتوبر.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن السيدة قامت بالتعدي على مدير المدرسة وأربعة مدرسين، احتجاجًا على قرار فصل نجلها، البالغ من العمر 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في معاكسة زميلته جسديًا.

وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهمة، واقتيادها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال مدير المدرسة والعاملين الذين تعرضوا للاعتداء، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.