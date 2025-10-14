مشاجرة الملهى الليلي.. محامي عصام صاصا يكشف حقيقة التصالح مع المالك

كتب– أحمد عادل:

كشف المحامي حسام يوسف، دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، تفاصيل الصلح بين موكله ومالك الملهى الليلي في منطقة كورنيش المعادي، على خلفية المشاجرة التي نشبت بينهما مؤخرًا.

وقال "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك محاولات للتصالح الودي بين الطرفين، وتواصلًا مستمرًا لإنهاء القضية القائمة، مؤكدًا أنه لم يتم التصالح بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف أن جهات التحقيق كانت قد أخلت سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا دون ضمانات، بينما أخلت سبيل الطرف الآخر بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق تفاصيل مشاجرة شهدها أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، تورط فيها مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام ملهى ليلي بين طرف أول مكوَّن من 11 شخصًا من العاملين بالملهى (أُصيب أحدهم بجروح)، وطرف ثانٍ مكوَّن من 5 أشخاص من رواد الملهى من بينهم المطرب الشعبي عصام صاصا (أُصيب أحدهم أيضًا).

وأفادت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب رفض العاملين دخول الطرف الثاني دون تفتيش، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

