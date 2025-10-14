كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مدني شمال الجيزة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سيدة ضد نادي الزمالك، تطالب فيها بتعويض مدني قيمته 20 مليون جنيه، بعد تضررها من ظهور رقم هاتفها في إعلان تقديم لاعب الفريق الجديد عدي الدباغ، لجلسة الغد لاستكمال نظر القضية.

وتضمنت أوراق الدعوى أن المدعية فوجئت بظهور رقمها في إعلان ترويجي رسمي نشره النادي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تقديم اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ المنضم حديثًا للفريق، ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية بالغة نتيجة تلقيها مكالمات ورسائل متكررة من متابعين بعد انتشار الإعلان.

وطالبت السيدة في دعواها بإلزام رئيس نادي الزمالك بصفته والمسؤول الإعلامي بالنادي، بدفع تعويض قدره 20 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب الواقعة.