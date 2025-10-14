حكم جديد ضد البلوجر علاء الساحر بتهمة تبديد منقولات طليقته

كتب- أحمد عادل:

أيدت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، حكم حبس البلوجر علاء الساحر لمدة سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بـ تبديد منقولات طليقته، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة.

وشهدت جلسة النطق بالحكم تغيب المتهم عن الحضور، بينما حضرت المجني عليها إلى قاعة المحكمة لمتابعة الجلسة.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم عامًا مع الشغل، بعد بلاغ تقدمت به طليقته الأولى تتهمه فيه بتبديد منقولاتها الزوجية، وأحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها.

