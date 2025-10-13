إعلان

فيديو| مشاجرة بالحجارة بين سائق وشخصين في حلوان بسبب أولوية المرور

كتب : علاء عمران

02:28 م 13/10/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يعتديان على آخر بالحجارة ويتسببان في تلفيات بسيارته أثناء توقفها بمنطقة حلوان بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة تعود إلى 23 أغسطس الماضي، حيث نشبت مشادة كلامية بين طرف أول (سائق)، وطرف ثانٍ (شخصين)، وجميعهم مقيمون بحلوان، بسبب خلاف على أولوية المرور أمام العقار محل سكن الطرف الأول.
وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثاني بإلقاء الحجارة على منزل وسيارة السائق، ما أسفر عن حدوث تلفيات.
تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بما جاء في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

