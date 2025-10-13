كيان وهمي وشهادات مزورة.. تفاصيل ضبط صاحب مركز تدريبي في القاهرة

كتب– علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات ودورات تعليمية غير معتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، للترويج لدورات وشهادات في مجالات مختلفة، وإيهام المتقدمين بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى "على غير الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية، وعدد من طلبات الالتحاق، وأكلاشيه خاص بالكيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.