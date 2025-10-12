ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانع محتوى يُدعى "عمر الشحتة"، لاتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن أغانٍ تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وغير مجازة رقابيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه في إطار جهودها لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إلى قيام المتهم — عاطل، يُدعى "عمر الشحتة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية — بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على عدد من المقاطع المشار إليها.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل