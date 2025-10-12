فيديو صادم | فتاة تصعد فوق سيارة وتعتدي على سائق في السلام أول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام فتاة بالتعدي على قائد سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه لم ترد أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرفين؛ الطرف الأول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، والطرف الثاني مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، والعاملة لديه – وهي الفتاة الظاهرة بالفيديو.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية المرور، حيث قامت الفتاة بالصعود أعلى سيارة الطرف الأول والتعدي عليه بالسب، كما أحدث الطرفان تلفيات بسيارات بعضهما.

تم ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

