حملة موسعة لشرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات في المعادي

كتب- محمد الصاوي:

07:05 م 11/10/2025
شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة بمنطقة المعادي، استهدفت شارع 9 وشارع 7 وعددًا من الشوارع الجانبية، لإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهي، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمنطقة.

وشارك في الحملة مأمور قسم شرطة المعادي، وضباط المرافق، ورجال المرور، حيث تم إزالة مخالفات إشغال طريق لباعة جائلين، والمحال التجارية، فضلًا عن رفع الحواجز الحديدية والأستاندات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات.

ولاقت الحملة استحسانًا من الأهالي، الذين أعربوا عن تأييدهم لهذه الجهود الهادفة إلى تحقيق الانضباط وإعادة النظام لشوارع المعادي.

