حجر وليس "كتر".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الأطفال في مدرسة بحلوان

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، في إطار متابعة ما تم تداوله على صفحة أحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء طالب على آخر وإصابته بسلاح أبيض "كتر" داخل إحدى مدارس حلوان، أن الفحص أثبت عدم صحة الواقعة كما ورد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفحص كشف نشوب مشاجرة بين طالبان (8 سنوات، مقيمان بحلوان) أثناء لهوهما داخل المدرسة، حيث ألقى أحدهما حجرًا على الآخر، مما أدى إلى إصابته في الوجه، دون استخدام أي سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل