غلق 110 محال لمخالفتها قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب : علاء عمران

03:22 م 10/10/2025

غلق 110 محال لمخالفتها قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث شنت حملات مكثفة لضبط المخالفين لقرارات الغلق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن غلق 110 محال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق الصادر ضمن خطة الدولة لترشيد الكهرباء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الحكومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة للتحقيق.

ترشيد استهلاك الكهرباء النيابة العامة المخالفين لقرارات الغلق مجلس الوزراء وزارة الداخلية

