صور مثيرة تكشف "شبكة الصبية" للمخدرات في الدقهلية

أثار منشور مدعوم بصور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل في الدقهلية، بعدما زعم ناشروه أن مجموعة من الصبية يتعاطون المواد المخدرة ويتحرشون لفظيًا بالفتيات في الشوارع.

الجهات الأمنية تحركت سريعًا لكشف الحقيقة، وتبيّن بعد الفحص عدم وجود أي بلاغات رسمية حول وقائع تحرش أو تعاط كما تم تداوله.

لكن المفاجأة كانت في هوية الشبان الظاهرين بالصور؛ إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وتبين أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون بدائرة قسم أول المنصورة وبحوزتهم عُثر على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتكشف الواقعة أن ما بدأ بمنشور مثير على السوشيال ميديا انتهى بكشف خلية صغيرة تتاجر بالمخدرات في قلب الدقهلية.