الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بغسل 50 مليون جنيه في قنا

كتب : علاء عمران

01:01 م 10/10/2025

كتب - علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بمحافظة قنا، لقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإضفاء طابع قانوني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

