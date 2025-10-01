كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، حجز مواطن يدعى "م. س"، و 4 آخرين لصباح باكر لحين ورود تحريات المباحث، بشأن بلاغًا قدمه الأول أفاد أن الآخرين أجبروه على إجراء عملية جراحية "نقل كليته" في إحدى المستشفيات بالجيزة.

وشهدت جلسة التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات متواصلة مفاجأة غير متوقعة، بعدما بادل المتهمون الشاب المُبلِّغ بالاتهامات، مؤكدين أنه يسعى للتشهير بهم ونشر أخبار كاذبة "بهدف التريند"، وهو ما دفع النيابة لحجزه أيضًا على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن ما نُسب إليه.

فيما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم جملة وتفصيلًا، مؤكدين عدم ضلوعهم في أي نشاط يتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وفي وقت سابق، حرر "م. س" محضرًا حمل برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين، يتهم فيه 7 أشخاص (سيدتين و5 رجال)، باستغلاله جهله وإكراهه على توقيع (سندات ) إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية "نقل كليه".

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 متهمين من بين 7 وردت أسماؤهم في بلاغ الشاب، وأحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجرى الاستماع لأقوال الشاكي أمام جهات التحقيق والذي أكد أنه تعرض لسرقة أعضائه من قبل المذكورين، موضحًا أنه تعرض لعملية نصب واستغلال من قبل المذكورين لإجباره على استئصال كليته بعدما احتجزه أحدًا من المتهمين على حد زعمه في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وأكد المجني عليه في التحقيقات أنه حضر من أسيوط إلى القاهرة بحثًا عن عمل، قبل أن يتعرف على أحد المتهمين الذي استدرجه بدعوى توفير فرصة عمل في شركة، ثم أخبره بضرورة إجراء تحاليل طبية "شرطًا للوظيفة"، ليكتشف لاحقًا أنه تم استغلاله في عملية نقل كلية لمريض بالفشل الكلوي، دون رضاه الكامل.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين، وتواصل النيابة التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

