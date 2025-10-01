مزايدة ساخنة على لوحة سيارة "س 9" تقترب من 2 مليون جنيه



تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة قوية على لوحة معدنية مميزة تحمل رقم "س 9"، إذ وصل سعرها حتى الآن إلى مليون و550 ألف جنيه، بمنافسة بين شخصين، على أن تنتهي المزايدة غدًا الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

وتتيح وزارة الداخلية عبر البوابة الإلكترونية لمرور مصر خدمة الحصول على لوحات معدنية مميزة، من خلال خطوات بسيطة:

الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

اختيار خدمة "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

الضغط على "كون لوحتك الآن".

كتابة الأرقام والحروف المطلوبة، ثم النقر على "بحث".

وبعد إدراج طلبك ضمن اللوحات المتاحة للمزاد، يمكنك في حال الفوز إتمام الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك.