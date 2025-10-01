

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، متجردًا من ملابسه داخل منزله، بعد منعه من الخروج إلى الشارع بسبب إدمانه تعاطي المواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، ودخل في مشادة مع والده الذي رفض السماح له بمغادرة المنزل، خشية تكرار خروجه إلى الشارع في حالة غير طبيعية، وفي اليوم التالي، عثرت أسرته عليه متوفيًا داخل غرفته عاريًا تمامًا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف وملابسات الواقعة.