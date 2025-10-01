إعلان

تفاصيل اتهام شاب بخلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

كتب : صابر المحلاوي

06:36 م 01/10/2025

النيابة العامة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب؛ لاتهامه بخلع ملابسه بالكامل أمام إحدى السيدات بمنطقة كفر غطاطي بدائرة قسم شرطة الهرم، والتعرض لها بما يخدش حياءها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت سيدة قد حررت محضرًا اتهمت فيه أحد الأشخاص بالتجرد من ملابسه أمامها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم وعرضه على جهات التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

