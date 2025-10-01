الأمن يسقط تشكيلًا عصابيًا سرق 26 دراجة نارية بالشرقية

كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبوا 26 واقعة سرقة باستخدام أسلوب "قطع الضفيرة"، قبل أن تتمكن القوات من تحديد هويتهم وضبطهم.



وبمواجهتهم أقروا بجرائمهم واعترفوا بتورطهم في السرقات، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

