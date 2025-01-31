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الداخلية توضح حقيقة فيديو السير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس

04:09 م الجمعة 31 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وإحداث تلفيات بسيارة أحد الأشخاص لاعتراضه عليه.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وعدم وجود مخالفة سير عكس اتجاه وأن الواقعة تتمثل في قيام قائد سيارة بمعاتبة قائد سيارة أخرى كاد أن يصطدم به وقيامه بتصوير مقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة التجمع الخامس السير عكس الاتجاه
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