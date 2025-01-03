مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد

كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن، بالتعاون مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن سوهاج وأسيوط والمنيا، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر، وأسفرت العملية عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا متنوعة، تشمل "القتل، الشروع في القتل، المخدرات، حيازة الأسلحة النارية، إطلاق الأعيرة النارية، واستعراض القوة"، كما استشهد ضابط شرطة إثر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإجرامية.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة 200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلي" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 22 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر الإجرامية الأخرى.