الداخلية تنظم 4 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية بمركز بحوث الشرطة

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم أربعة دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية في مجالات متنوعة تهدف إلى تعزيز قدراتهم الأمنية، وذلك بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. وتتنوع الدورات لتشمل موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة، بالإضافة إلى الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بالأجهزة الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الأمنية للكوادر الإفريقية، بما يسهم في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية في ظل الأوضاع الراهنة. وأضاف أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والدول الإفريقية لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية تشمل محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية، حيث يتم تدريب المشاركين على أحدث الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة الجريمة والتعامل مع المواد الخطرة. كما تركز الدورات على استراتيجيات إدارة الأمن وتنمية الموارد البشرية داخل الأجهزة الأمنية.