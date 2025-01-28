تفاصيل مصرع عاملة نظافة وإصابة أخرى في حادث دهس بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثمان عاملة نظافة، بعد وفاتها إثر حادث دهس بسيارة ملاكي مسرعة أثناء عبورها الطريق، فيما أصيبت زميلتها بنزيف في المخ نتيجة نفس الحادث. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبدأت التحقيق مع سائق السيارة المتهم.

وكانت الحادثة قد وقعت عندما كانت "رمانة. ع" (45 عامًا) وزميلتها "حنان" (50 عامًا) تعملان كعاملتي نظافة، تعبران الطريق بمدينة 6 أكتوبر. اصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها طالب يدعى "عمرو. خ" (19 عامًا) بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاة الأولى على الفور، بينما أصيبت الثانية بنزيف في المخ وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة وسائقها، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المتوفاة لمعرفة سبب الوفاة بدقة، وتم التصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية.