صابرين تطلب خلع زوجها: "تحرش ببنت خالته"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "صابرين.ع"، 31 عامًا، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب فيها بخلع زوجها بعد سنوات من المشاكل. وصفت زوجها بأنه شاب "يعشق النساء ومتحرش"، مشيرة إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت سلوكه مع خالته وابنتها.

تقول "صابرين" في حديثها لـ"مصراوي": "سهر مع خالته، وتعاطى الخمور والمخدرات، وبعدها تحرش بابنتها، مما جعلني أشعر بالاشمئزاز تجاهه، ولم يبدِ أي شعور بالذنب".

وأضافت أن تصرفات زوجها لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قامت خالته بتحرير محضر ضده، مما أدى إلى مزيد من التوتر داخل العائلة. تفاقم الوضع بعد انتشار سمعته السيئة بسبب إدمانه المخدرات والخمور.

وأوضحت صابرين أنها لم تعد قادرة على تحمل هذه الحياة، وسعت للانفصال عنه لكنه رفض وتهرب. منذ ذلك الحين، ازدادت الخلافات بين العائلتين.

لم تجد صابرين خيارًا آخر سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى خلع، التي حملت رقم 410 لسنة 2024، حفاظًا على كرامتها ومستقبلها. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر الحكم فيها حتى الآن.