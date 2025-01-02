صراخ امرأة انتهى بجثة مفتحمة في الصف



كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات العثور على جثة متفحمة داخل منزل بمركز الصف جنوب الجيزة، وتبين أنها لسيدة تخلصت من حياتها حرقًا.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ أهالي قرية الديسمي عن نشوب حريق تخلله صوت صراخ واستغاثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ بري وسيارتي إطفاء، وتبين أن ربة منزل أضرمت النار في جسدها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة تكرار خلافاتها مع زوجها وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة المفتحمة ثلاجة الموتى بمستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.