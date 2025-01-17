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كارثة على الصحراوي.. سيارة تحول فلسطينيًا إلى أشلاء

10:33 م الجمعة 17 يناير 2025

أشلاء آدمية - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادثًا مروعًا راح ضحيته فلسطيني تحولت جثته إلى أشلاء نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرة النجدة بوقوع حادث سير أمام مزارع دينا ووجود جثة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة مسرعة صدمت شخصًا فلسطيني الجنسية بالطريق المشار إليه تحديدا اتجاه الإسكندرية فتحول إلى أشلاء.

تحرر محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث.

جثة أشلاء فلسطين الجيزة أكتوبر الشيخ زايد
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