الداخلية تكشف لغز صفحات بيع الأطفال الأيتام المثير للجدل

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية رصدت وجود 9 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبنى الأطفال الأيتام.

وأضافت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص تبين أن غالبية ما ورد بالصفحات المشار إليها يأتي في إطار الحيل التي يلجأ لها ضعاف النفوس للنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلين إعراب البعض منهم عن رغبتهم في تبنى الأطفال الأيتام.

تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.