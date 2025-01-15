الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد" شهرًا إضافيًا لتخفيف أعباء المواطنين"

كتب- علاء عمران:

مدّت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة شهر إضافي اعتبارًا من بداية يناير الجاري، مع التوسع في عدد المنافذ المشاركة إلى قرابة الضعف. تهدف المبادرة إلى توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

تأتي المبادرة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتشمل توفير السلع من خلال (2451 منفذًا و4 معارض رئيسية) بمختلف المحافظات. كما تم تعزيز مشاركة كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والمستلزمات الموسمية.

من جهة أخرى، زادت الوزارة عدد منافذ "أمان" الثابتة والمتحركة لتصل إلى 1050 منفذًا وقوافل سيارات تجوب الميادين والشوارع الرئيسية، في إطار التزام الوزارة بدورها المجتمعي للتخفيف عن المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الإنسانية.