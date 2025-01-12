قضية ثأر إمبابة.. 9 مارس إعادة محاكمة "مزارع السوالم"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة مزارع لاتهامه بقتل عامل رميًا بالرصاص لوجود خلافات عائلية "ثأر" بينهما، إلى جلسة 9 مارس المقبل، للاطلاع ومرافعة النيابة والدفاع وحضور المحامي الأصيل.

ترأس هيئة الدائرة المستشارعادل سيد جبر وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين ووائل عزيز مهنا وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 49434 لسنة 2010 جنايات قسم إمبابة، والمقيدة برقم 5858 لسنة 2010 كلي شمال الجيزة، أن "رجب. ح" مزارع بقرية السوالم بأسيوط، في يوم 16 أغسطس 2010، بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة وآخرين، قتل عمدًا المجني عليه "مصطفى م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على قتله للثأر منه وأعدوا لهذا "طبنجة و أسلحة بيضاء"، وزعوا الأدوار فيما بينهم.

وأوضحت النيابة أن المتهمين ترصدوا بالمجني عليه في المكان الذي أيقنوا سلفا حضوره إليه، وما إن ظفروا به أنهالوا عليه ضربًا وأطلقوا عليه أعيرة نارية صوبه فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزي للإصابات القطعية والطعنية والنارية لما أحدثته تلك الإصابات من كسور بالجمجمة وعظمة الفخذ الأيمن والساعد الأيمن، وما صاحب تلك الإصابات من نزيف إصابي غزير وصدمة والواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفقا للتصوير الوارد وبتاريخ معاصر للواقعة.