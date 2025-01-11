ضبط سائق "توك توك" متهم بسرقة لافتات إرشادية في القاهرة

كتبت- فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق "توك توك" بمنطقة السلام ثان (النهضة)، أثناء استقلاله مركبته النارية وعلى متنها 4 لافتات إرشادية للطرق حديدية، وعقب محاولة السائق الهروب من القوة الأمنية، تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقته لتلك اللافتات من الطرق الجانبية في دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، باستخدام آلة قطع "شنيور".

وأوضح أنه كان يقوم بذلك بسبب إدمانه على المخدرات دون إدراكه للعواقب القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.