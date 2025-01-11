مصدر أمني ينفي وفاة ضابط شرطة في هجوم مسلح بسوهاج

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمنشور تم تداوله عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم وفاة ضابط شرطة في سوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وأوضح المصدر أن الحقيقة تتمثل في وقوع حادث مروري بسيط منذ عدة أيام للضابط وأسرته أثناء قيادته سيارته، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات تعكس حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، واستمرارها في اختلاق الأكاذيب والشائعات بهدف إثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.