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كيف خطط عامل خردة لـ قتل مسنة وسرقة ذهبها ببولاق؟

10:55 م الأربعاء 01 يناير 2025

حبس - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس جامع خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة مسنة داخل منزلها في منطقة بولاق الدكرور وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية تُقدر بـ200 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها الكائنة بشارع المعرض، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود آثار خنق على رقبتها، ما يشير إلى تعرضها للاعتداء.

أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها وجمعت الأدلة من مسرح الجريمة، وأظهرت التحريات أن المتهم، وهو شاب يعمل في جمع الخردة ويقيم بمنطقة المعتمدية، وخطط للجريمة مستغلا إقامة حفل زفاف في المنطقة لإخفاء تحركاته.

صعد المتهم إلى شقة السيدة المسنة التي كانت تعيش بمفردها، طرق الباب بحجة الحاجة إلى مساعدة، وعندما فتحت له، دفعها بقوة لتسقط أرضًا، حاولت السيدة الاستنجاد بجيرانها، إلا أنه قام بخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة، وبعد ذلك، استولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي كبير، ثم فر هاربا.

بمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم، وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، ألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، كما طلبت تحريات إضافية حول الحادث، للوقوف على ملابساته.

النيابة العامة المتهم بقتل سيدة مسنة حبس جامع خردة قتل مسنة وسرقة ذهبها ببولاق
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