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"بتخوني مع مديرها".. تفاصيل اتهام شاب لزوجته بعلاقة غير شرعية بالجيزة

10:39 م الأربعاء 01 يناير 2025

بتخوني مع مديرها.. تفاصيل اتهام شاب لزوجته بعلاقة

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كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ تقدم به شاب ثلاثيني، يتهم فيه زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع مديرها في محل ملابس يعملان به في منطقة بولاق الدكرور.

بدأت القصة عندما لاحظ الزوج تصرفات مريبة بين زوجته العشرينية ومدير المحل الذي تعمل به، وزادت شكوكه بعد ملاحظته المكالمات المتكررة بينهما، مما دفعه إلى التوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور وتقديم بلاغ رسمي ضدها، "بتخوني مع مديرها".

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب، في العقد الرابع من عمره، شك في طبيعة العلاقة بين زوجته ومديرها بناءً على سلوكيات معينة ومحادثات هاتفية.

أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الزوجين لتحديد حقيقة الاتهامات، كما طلبت النيابة استدعاء الشهود من مكان العمل إن وُجدوا، بهدف الوقوف على الملابسات الكاملة.

وتُباشر أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة التحريات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ ومدى جدية الادعاءات.

النيابة العامة محل ملابس بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة علاقة غير شرعية
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